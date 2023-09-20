أعلن الناقد الرياضي إسلام صادق عن رجل مباراة الأهلي والمصري في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وكتب إسلام صادق عبر فيسبوك: بيرسي تاو يفوز بجائزة رجل مباراة الأهلي والمصري.

وأضاف الأهلي الهدف الثاني أمام المصري بهدف في اللقاء الذى يقام حاليا على استاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وسجل بيرسى تاو الثاني بعد تمريرة رائعة من محمد هاني داخل منطقة الجزاء ويسددها الأخير بقوة فتسكن الشباك.

وفاز الأهلي على المصري برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يحصل الأهلي على أول 3 نقاط في بنك الدوري الذي يحمل لقبه من الموسم الماضي.

