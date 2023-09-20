بيان أمريكي خليجي يطالب بترسيم كامل للحدود البحرية الكويتية العراقية

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الأربعاء، بوزراء خارجية وأمين عام دول مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أكد وزراء خارجية الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون في بيان صادر عنهم، التزامهم بالتوصل إلى "سلام شامل" في الشرق الأوسط.

ودعوا إلى استكمال ترسيم كامل للحدود البحرية الكويتية العراقية، كما حثوا على التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها

وطالبوا العراق بتسوية الوضع القانوني لضمان تنظيم الملاحة بخور عبدالله.

كما جدد البيان الخليجي الأمريكي دعوة إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.