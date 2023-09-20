عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، إن عشرات المستوطنين، اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، بدءا من باب المغاربة وانتهاء بباب السلسلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن المستوطنين نفذوا طقوسا تلمودية، واستمعوا إلى شرح عن "الهيكل" المزعوم، فيما نشر قوات الاحتلال عناصرها منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرفين.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.