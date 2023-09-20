الكشف على 1265 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالقليوبية

أعلنت مديرية الصحة في محافظة القليوبية تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية برقطا التابعة لإدارة كفر شكر، وذلك تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل بالقليوبية، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

وأكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن القافلة قدمت منظومة خدمات طبية متكاملة حيث تم الكشف على 1265 حالة، وتم تسليم الأدوية مجانا، وعمل جميع التحاليل والأشعة بالمجان.

وأشار إلى أن القافلة تضمنت العديد من التخصصات الطبية، في وجود أخصائيين واستشاريين في تخصصات الباطنة - جراحة عامة - أطفال - أمراض نساء - تنظيم أسرة - رمد - جلدية - أسنان.