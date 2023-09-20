عزومة مركبية|كاتب: أمريكا لم تقدم يد العون الحقيقية لـ ليبيا

أكد الكاتب الصحفي صبري عبد الحفيظ، أن الأزمة الليبية كشفت عن الوجه القبيح للغرب ومن ينهبون ثروات ليبيا، حيث لم تقدم هذه الدول يد العون والمساعدة للشعب الليبي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.



وتابع: “عبد الحفيظ” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم هند النعساني، اليوم الأربعاء،: “أمريكا بتعزم عزومة مركبية ولو كانت عايزة تساعد ليبيا فعلا كانت هتبعت طائرات ومساعدات، رغم إن أمريكا متواجدة في ليبيا وتساهم في تأجيج الأزمة ولم تقدم أي حل للمساعدة”.



وأشار إلى أن مصر دائمًا ترفع شعار الإنسانية أولًا، وهذا ما ظهر خلال أزمة زلزال تركيا في فبراير الماضي عندما أرسلت مصر مساعدات وطائرات للمأزرة، لافتًا إلى أن مصر تمد يد العون والمساعدة كما فعلت مع الصين وإيطاليا في أزمة كورونا ووقوفها بجانب ليبيا في أزمتها الأخيرة.