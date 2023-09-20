لاعب الأهلي يشارك في جولة ترويجية لكأس العالم للأندية لكرة السلة بسنغافورة

شارك سيف سمير، كابتن الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، في جولة ترويجية لبطولة كأس العالم للأندية مع كباتن الفرق المشاركة في البطولة التي تستضيفها سنغافورة خلال الفترة من 21-24 سبتمبر الجاري.

أقيمت جلسة التصوير صباح اليوم في شوارع سنغافورة بمشاركة كباتن الفرق الستة المشاركة في البطولة وهي الأهلي و«إجنايت» الأمريكي والمنامة البحريني وبون الألماني وجولدن بولز الصيني وفرانكا البرازيلي.

ويختتم الفريق الأول لكرة السلة بالأهلي تدريباته في السادسة مساء اليوم بتوقيت سنغافورة «الواحدة بتوقيت القاهرة» استعدادا لمواجهة فريق إجنايت الأمريكي المقرر لها السابعة مساء غد الخميس «الثانية بتوقيت القاهرة» في مستهل مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية.

ويقوم الجهاز الفني بقيادة الإسباني أوجتسي بوش، المدير الفني للفريق، بمراجعة الخطة التي يعتمد عليها في مواجهة «إجنايت الأمريكي» في ضوء مشاهدته لمباريات المنافس.

ويراجع المدير الفني الأدوار المحددة لكل لاعب وفقا لما تم التدريب عليه خلال الفترة الأخيرة.

كان الفريق قد أدى مرانا قويا مساء أمس الثلاثاء علي صالة OCBC Arena واستمر لما يقرب من ساعه ونصف.

وتضم بعثة الأهلي كلا من الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادا بدنيًّا.

واللاعبين سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو،يوسف المعداوي، أحمد مهيب.

