مكنتش بنام.. جومانا مراد: مريت بحالة إرهاق شديد وحاولت الاعتذار عن عملين

كشفت الفنانة جومانا مراد، عن حالة الإرهاق التى كانت عليها أثناء تصويرها عملين فى رمضان وهما "عملة نادرة - وبابا المجال".

وقالت جومانا مراد، فى تصريحات إذاعية : كنت قلقة من تقديم عملين فى رمضان ولكن كان هناك نوعا من التحدى بالنسبة لى خاصة أن الشخصيتين مختلفتين وحاولت اعتذر عن العملين الا اننى قررت خوضهما.

وأضافت جومانا مراد : تسبب تقديمى للعملين فى حالة من الارهاق الشديد لدرجة أننى كنت مسمتعة بالموضوع.

جومانا مراد

ونشرت الفنانة جومانا مراد، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة ولافتة وذلك خلال حضورها لمعرض رسم صور.

وعلقت جومانة مراد على الصور كاتبة :”من يحب فن الشرق الأوسط الحديث والمعاصر مع حبيبتي الفنانة الموهوبة ريما سلمون

وتألقت جومانا مراد مرتدية بدلة فورمال باللون الأسود من الجوبير ليكشف عن جمالها ورشاقتها ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها، مع اختيار أحمر للشفاه بألوان ناعمة وهادئة تبرز أنوثتها.

شاركت النجمة جومانا مراد جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، خلال تواجدها في حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما الذي أقيم للمرة الأولى في مدينة العلمين الجديدة.