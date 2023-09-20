جلسات يومية لمتابعة الترتيبات الإدارية لبعثة سلة الأهلي لبطولة كأس العالم بسنغافورة

يعقد الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة الأهلي، ورئيس بعثة فريق كرة السلة المشارك في بطولة كأس العالم للأندية في سنغافورة، جلسات مستمرة مع طارق الغنام مدير الفريق، والدكتور وليد الخراط إداري الفريق؛ لمتابعة كل الأمور الإدارية المتعلقة بالبعثة، وتوفير كافة احتياجات الجهاز الفني، قبل المواجهة المرتقبة مع فريق إجنايت الأمريكي، غدا، في مستهل مشوار الفريق في البطولة.

واطمأن الدكتور محمد شوقي على كافة الترتيبات الإدارية وعدم وجود أي عقبات تحول دون تنفيذ البرنامج الذي حدده الجهاز الفني بقيادة الإسباني أوجستي بوش.

ويختتم الفريق تدريباته على صالة OCBC Arena في السادسة من مساء اليوم بتوقيت سنغافورة «الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة» استعدادا لمواجهة فريق إجنايت الأمريكي غدا في مستهل مشواره ببطولة العالم للأندية.