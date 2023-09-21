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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شهيد لقمة العيش.. مبيض المحارة خرج يبحث عن رزقه فتحول لجثة هامدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

خرج مبيض المحارة كما أعتاد يوميا، للبحث عن لقمة عيشه بالحلال ليعود برزقه ورزق أسرته، فمن أجل هذا يخاطر بحياته يوميًا من خلال عمله المحفوف بالمخاطر من خلال الوقوف على السقالات على ارتفاعات كبيرة، إلا أنه في ذلك اليوم، كان مكتوبا له ألا يعود مرة أخرى بعده فقد سقط من ارتفاع كبير ليلقى مصرعه في الحال بعد ان سقط شخص على شخص اخر وتسبب في إصابته قبل أن يتوفي، ليموت شهيدا للقمة العيش.

 
تفاصيل الواقعة


لقي مبيض محارة مصرعه، وأصيب آخر، الثلاثاء، سقطا من أعلى سقالة أثناء عملهما في أحد البنايات بالمجاورة الرابعة بالحي الثالث شرق النيل في بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.


تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سقوط من علو، والذي وجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين وفاة شخص وإصابة آخر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، بينما رفض المُصاب النقل وجرى اتخاذ الإجراء اللازم.


وتبين أن المتوفي يدعى ياسر محمد محمد 40 سنة، مبيض محارة وجرى إيداع جثته لمشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، بينما أصيب كريم محمد 25 سنة باشتباه خلع في الكتف ورفض النقل.


جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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