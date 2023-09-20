عصر رقبتها.. قرار جديد للمحكمة ضد المتهم بالتخلص من شقيقته في بولاق الدكرور

أجَّلت الدائرة 8 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد وعماد الدين عيسى أحمد، وأمانة سر رأفت عبد التواب، وأحمد رفعت، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم بإنهاء حياة شقيقته في منطقة بولاق الدكرور، بالجيزة؛ لسرقة أموالها ومتعلقاتها الشخصية، لليوم الأول من شهر أكتوبر.

وجاء في أمر الإحالة- في القضية التي حملت الرقم 4739 لسنة 2023، بولاق الدكرور- أنه في يوم 28 أبريل 2022، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، أنهى المتهم، حياة المجني عليها، شقيقته “نورا”، عمدا، مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيّت النية وعقد العزم على الخلاص منها بنية السرقة، وذلك بأن دلف إلى مسكنها، وما أن ظفر بها؛ حتى تعدى عليها ضربًا لشل مقاومتها، واستهل غطاء رأسها "إيشارب"، وأحكمه حول رقبتها، معتصرًا إياه، قاصدا من ذلك إزهاق روحها.

كما أسندت التحقيقات للمتهم، تهمة سرقة الهاتف الخلوي من المجني عليها، عقب ارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق، وذلك على النحو المشار إليه بالتحقيقات.