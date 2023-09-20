وزير الخارجية الإسرائيلي: تطبيع العلاقات مع السعودية "في متناول اليد"

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الاربعاء، إن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية "في متناول اليد".

وأضاف كوهين ، خلال مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، أنه خطوة التطبيع بين إسرائيل والسعودية، ستشجع الكثير من الدول على تطبيع العلاقات مع تل أبيب.

وأوضح كوهين أن السعودية لديها مصلحة لا تقل عن مصلحة إسرائيل في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين.

وفي وقت سابق، نشرتصحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا يفيد بأن الولايات المتحدة تبحث مع السعودية شروط معاهدة دفاع مشترك شبيهة بالاتفاقيات العسكرية مع اليابان وكوريا الجنوبية.

وأوضحت الصحيفة أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تسعى من خلال هذه الاتفاقية لدفع السعودية إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وأشارت إلى أن أن "هذه الاتفاقية تقوم على التزام الولايات المتحدة بشكل عام بتقديم الدعم العسكري إذا تعرضت السعودية لهجوم في المنطقة أو على الأراضي السعودية".