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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكشف عن عدد اللاجئين الأوكرانيين في الاتحاد الأوروبي

اللاجئين الأوكرانيين
اللاجئين الأوكرانيين

قال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بريتون، إن أزمة الهجرة في الاتحاد الأوروبي تمثل تحديًا لا ينبغي التعامل معه من قبل دولة أو منطقة أوروبية واحدة، ولكن من خلال الكتلة بأكملها أثناء تعاملها مع الملايين من طالبي اللجوء، وخاصة من أوكرانيا.

وأضاف بريتون، أن “الهجرة التي تزايدت مؤخرًا، خاصة في إيطاليا تؤثر علينا جميعًا، بما في ذلك دول الجنوب والشرق.

وقال: “لقد رحبنا بحوالي 10 ملايين لاجئ أوكراني”، مضيفاً أن جمهورية التشيك تبرز من حيث عدد الأشخاص الذين استضافتهم.

وأضاف بريتون: “أربعة في المائة من سكانها – 440 ألف مهاجر أوكراني مقابل عدد سكان يبلغ 9 ملايين نسمة. هل يمكنك أن تتخيل ذلك؟”، مشيرا إلي أن المجر وبولندا لعبتا أيضًا دورًا رئيسيًا في توفير المأوى للأوكرانيين الفارين من الأعمال العدائية في وطنهم.

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في أوائل مارس 2022، بعد وقت قصير من بدء الصراع بين موسكو وكييف، استند الاتحاد الأوروبي لأول مرة في تاريخه إلى توجيه الحماية المؤقتة، والذي لا يمكن استخدامه إلا في ظروف استثنائية للتعامل مع “التدفق الجماعي للاجئين”.

ويضمن التشريع للأوكرانيين الحصول على السكن والرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية ويمنحهم الحق في دخول سوق العمل وتسجيل الأطفال في المؤسسات التعليمية.

موسكو الاتحاد الأوروبي أوكرانيا كييف

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