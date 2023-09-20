ارتفاع شديد بدرجات الحرارة|الأمم المتحدة: أزمة المناخ فتحت أبواب الجحيم على البشرية

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إن أزمة المناخ فتحت أبواب الجحيم على البشرية.

وأخبر جوتيريش زعماء العالم أنهم ما زالوا “متخلفين لعقود من الزمن” في الابتعاد عن الوقود الأحفوري، حيث أطلق نقدًا لاذعًا في يوم الطموح المناخي الافتتاحي للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، للزعماء في قمة المناخ التي تستمر يوما كاملا والتي انعقدت مباشرة بعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة: “يجب علينا تعويض الوقت الضائع في المماطلة ولي الأذرع والجشع السافر للمصالح الراسخة التي تجني المليارات من الوقود الأحفوري”.

وحذر من أن “البشرية فتحت أبواب الجحيم”، مشيراً إلى أن العالم يسير على الطريق الصحيح نحو ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 2.8 درجة مئوية منذ عصور ما قبل الصناعة.

ويوافق اتفاق باريس، الذي وقعه ما يقرب من 200 طرف في عام 2015، على الحد من ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين، ومن الناحية المثالية إلى 1.5 درجة مئوية.

ودعا جوتيريش في خطابه الدول التي استفادت أكثر من غيرها من الوقود الأحفوري إلى بذل “جهد إضافي” لخفض الانبعاثات، وانتقد التعهدات المشبوهة من الشركات والمؤسسات المالية بشأن محاولات الوصول إلى صافي انبعاثات غازات الدفيئة إلى الصفر.