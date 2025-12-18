قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غدا.. انطلاق معرض القاهرة الدولي للجلود بمشاركة بعثة مشترين من 14 دولة

ولاء عبد الكريم

تنطلق غدًا الجمعة فعاليات الدورة العشرين من معرض القاهرة الدولي للجلود والمصنوعات الجلدية (Cairo Inter Leather)، والذي تنظمه غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات بالتعاون مع شركة بيراميدز الدولية للمعارض.

وقال جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، إن المعرض يشهد مشاركة واسعة من المصنعين المحليين والدوليين، وبحضور مشتريين ومستورديين من 14 دولة، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام العالمي بالصناعة المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأضاف السمالوطي، أن زيارة هذا العدد الكبير من المشترين الدوليين تؤكد المكانة التي وصل إليها المعرض بعد 20 دورة متتالية، موضحًا أن المعرض أصبح منصة رئيسية لربط المصنع المصري بالأسواق المستهدفة مباشرة.

وأكد السمالوطي أن الغرفة حرصت على استقدام بعثات تجارية نوعية من دول عربية وإفريقية وآسيوية، مشيرًا إلى أن تنوع الجنسيات المشاركة يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية لزيادة صادراتها، خاصة في ظل التطور الكبير الذي يشهده القطاع من حيث الجودة والتصميم والطاقة الإنتاجية.

وأضاف أن المعرض يشهد هذا العام مشاركة واسعة من الشركات العاملة في صناعة الجلود ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب زيادة ملحوظة في المساحات، بما يعكس النمو المستمر للمعرض وتحوله إلى أحد أكبر الفعاليات المتخصصة في المنطقة.

من جانبه، قال الدكتور محمد الشريف، رئيس مجموعة بيراميدز جروب للمعارض، إن الدورة العشرين تشهد تنظيمًا مختلفًا وتوسعًا ملحوظًا في حجم المشاركة، لافتًا إلى أن المعرض يضم نحو 150 شركة ومصنعًا تمثل أكثر من 250 علامة تجارية.

وأوضح الشريف أن المعرض يستقبل مشتريين من دول الأردن، العراق، ليبيا، السعودية، المغرب، تونس، فلسطين، اليمن، إلى جانب دول أخرى، مؤكدًا أن هذا الإقبال يعكس الثقة في المنتج المصري والفرص الواعدة التي يوفرها المعرض للتعاقدات المباشرة.

وأشار إلى أن نسخة هذا العام تشهد مشاركة دولية من شركات أجنبية من الصين وتركيا وباكستان، إلى جانب الشركات المصرية، ما يخلق بيئة تنافسية تدعم نقل الخبرات وتوسيع الشراكات التجارية.

وأكد رئيس بيراميدز جروب أن المعرض لا يقتصر على عرض المنتجات فقط، بل يمثل منصة متكاملة للتواصل بين المصنعين والمستوردين، وعقد الصفقات، وبحث فرص التعاون طويل الأجل، بما يدعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات الصناعية.

وتستمر فعاليات معرض القاهرة الدولي للجلود خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الحالي، وسط توقعات بإقبال كبير من الزوار والمتخصصين، في ظل الزخم الذي تشهده الدورة العشرين باعتبارها محطة فارقة في مسيرة المعرض.

