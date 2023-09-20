قضى على حياتها جوه الكافيه | جريمة مثيرة في عابدين

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل مقتل سيدة على يد زوج شقيقتها بمنطقة عابدين وسط القاهرة.

القصة الكاملة لـ جريمة الأجنبي في عابدين

تبين من التحريات الأمنية للإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن المجني عليها تعمل برفقة شقيقتها في كافيه بمنطقة عابدين، حيث طلب زوج الثانية من زوجته عدم العمل في الكافيه، إلا أنها رفضت فقام بالانتقام منها هي وشقيقتها حيث تعدى عليهم محدثا إصابتهم التي أودت بحياة إحداهما.

وتضمنت التحريات الأمنية، أن الزوجة وشقيقتها تحملان جنسية أفريقية، ويعملان في كافيه بمنطقة عابدين، حيث توجه إليهم الزوج المتهم ممسكا بآلة حادة وقام بالإعتداء عليهما في محل عملهم مما نتج عنه إصابة زوجته ومصرع شقيقتها في الحال.

وشرحت تحريات أمن القاهرة، أن المتهم حاول الاعتداء على زوجته إلا أن شقيقتها تدخلت للدفاع عنها فقام بطعنها مما نتج عنه مصرعها في الحال، ثم خرج أمام أحد العقارات في حالة هياج إلا أنه تم السيطرة عليه وضبطه.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص لتعديه على زوجته وشقيقتها بسلاح أبيض وإحداث إصابتهما التى أودت بحياة إحداهما، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بتواجد أحد الأشخاص ممسكاً بيده سلاح أبيض "سكين" وفى حالة هياج أمام أحد العقارات بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص أمكن السيطرة عليـــه وضبطه وتبين أنه ("يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ) .. وبحوزته آلة حادة وتبين أنه نظراً لوجود خلافات زوجيه بينه وبين زوجته (مالكة مطعم "تحمل ذات الجنسية" - مـصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجســـم) حضر لمحل عملها وأثناء معاتبتها حدثت بينهمـــا مشادة كلامية.

وتبين من التحريات أن المجني عليها تدخلت لحماية شقيقتها "تحمل ذات الجنسية" من تطور مشاجرة تعدى خلالها زوج إحداهما عليهما بإستخدام السلاح المضبوط بحوزته مُحدثاً إصابتهما والتى أودت بحياة شقيقة زوجته، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، حيث قررت عرض المجني عليها على الطب الشرعي وصرحت بالدفن عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها.