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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عايزاك على انفراد .. وعد تطرح أحدث أغنياتها | فيديو

صدى البلد

طرحت المطربة وعد أغنية جديدة بعنوان "عايزاك على انفراد" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب كلمات تامر حسين، و ألحان عزيز الشافعي. 

تقول كلمات الأغنية: عايزاك على انفراد.. سيب كل الناس وقوم.. هل عندك اعتراض.. ان العالم في كوم.. وانت لوحدك في كوم.. ده انا اموت لو زعلك زاد.. ده انا الف وراك بلاد.. علشان انت تعز عليا وتلزمني.. ده مأثر فيا مأزمني.. مش ح امشي من غير ما تكلمني.. انا بالي طويل. 

المطربة وعد بدأت مسيرتها الفنية معتمدة على موهبتها التى أشاد بها المتابعون والنقاد، فتمكنت من إيصال رسالتها الفنية إلى جمهورها الذى أحب صوتها حتى أصبحت واحدة من أبرز الفنانات فى دول الخليج العربى، ومن أبرز ألبوماتها جنون ووجهة نظر ويا أحلاهم، التي صورت بعض أغانيها على طريقة الفيديو كليب، كما اقتحمت مجال الأزياء والموضة.

المطربة وعد عايزاك على انفراد تامر حسين عزيز الشافعي

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