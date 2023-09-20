قافلة علاجية شاملة لمواطني الإسكان البديل بروضة أكتوبر في الجيزة

نظمت مديرية الشئون الصحية بالجيزة قافلة علاجية شاملة لأهالي الإسكان البديل بروضة أكتوبر وذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية التي تم تنظيمها علي مدار العام لدعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لمواطني الإسكان البديل بروضة أكتوبر وانطلاقا من خطة الدولة بإطلاق العديد من المبادرات الصحية وإتاحة العلاج بالمجان عن للمواطنين.

حيث قدمت القافلة خدماتها واستفادت منها عدد ١٨٦ مواطنا ولقت إقبالاً كبيراً من قبل أهالي الإسكان البديل بروضة أكتوبر حيث شملت تخصصات الرمد والأطفال والباطنة والنسا وتنظيم الأسرة وتم صرف العلاج بالمجان خلال العام وتحويل الحالات التي تستدعي للمستشفيات وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بالارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين وتقديم الرعاية اللازمة.

كما شهدت القافلة تنظيم حلقات نقاشية لرصد الاحتياجات الفعلية لهم والعمل علي تلبيتها وتقديم المشوار للسيدات.

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