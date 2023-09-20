أحمد حسن يعلن إصابات الأهلي بعد مباراة المصري بالدوري

أعلن اللاعب أحمد حسن عن الإصابات داخل النادي الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن :"طبيب النادي الأهلي:• بيرسي تاو تعرض لكدمة شديدة في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في لقاء المصري أمس".

وأكد أن "اللاعب أدى جلسة علاج طبيعي على هامش المران الجماعي اليوم، وسوف يخضع لفحص طبي غدًا لتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية".

وفي السياق، أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إن بيرسي تاو تعرض لكدمة شديدة في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في لقاء المصري أمس.

وأضاف جاب الله أن اللاعب أدى جلسة علاج طبيعي على هامش المران الجماعي للفريق الذي جرى اليوم، وسوف يخضع لفحص طبي غدًا يحسم موعد انتظامه في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي ضمن منافسات دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء الأحد المقبل.