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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحطيم آمال أوكرانيا.. أمريكا تستعد لتوجيه ضربة قوية لـ زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

أفادت صحيفة “آسيا تايمز”، نقلا عن الخبير الأمريكي والزميل البارز في مركز السياسة الأمنية ومعهد يوركتاون، ستيفن بريان، بأن الولايات المتحدة قد تتوقف عن دعم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وحسب “آسيا تايمز”، قال بريان، إن "زيلينسكي قد يكون قادرا على إقناع الكونجرس بتخصيص أموال إضافية… ولكن قد يكون هذا هو انتصاره الأخير. وقد يحصل على حزمة مخفضة ثم يتم عزله ومن غير المرجح أن يعود".

وأضاف بريان، أن “القوات المسلحة الأوكرانية لم تتمكن من تحقيق اختراق في الدفاع الروسي، على الرغم من أسلحة الغرب، حيث يستمر الهجوم الذي تشنه القوات الأوكرانية، الأمر الذي يؤدي فقط إلى خسائر أكبر في الأفراد والأسلحة”.

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وتابع: " لا أحد يعرف مدى استقرار الحكومة الحالية في أوكرانيا… ومن غير الواضح أيضًا عدد الألوية القتالية التي ستتمكن أوكرانيا من إرسالها إلى الجبهة".

زيلينسكي الولايات المتحدة الرئيس الأوكراني

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