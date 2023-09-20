بقوة 147 سريرا.. "صحة قنا" تبحث سبل تشغيل المستشفى الجديد

بحث وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور محمد يحيي بدران، مع المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية الدكتور حجاجي منصور، سبل تشغيل مستشفى قنا الجديدة والتي يجري تنفيذها بقوة 147 سريرًا.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمعهما، اليوم /الأربعاء/، لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين قطاع الصحة التابع لمديرية الصحة والمستشفيات الجامعية بقنا.



وقال وكيل الوزارة - في بيان - إن اللقاء شمل توطيد دعم العلاقات وتقديم الخدمات الطبية المختلفة المقدمة لأبناء المحافظة، مؤكدًا ضرورة التكاتف المستمر بين المؤسستين لرفع جودة الخدمات الصحية بالمحافظة.



من جهة أخرى، شهد رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي، الاجتماع التحضيري لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023/2030 بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بحضور الدكتور حسين عبد الباسط مدير مركز التخطيط الإستراتيجي بالجامعة ومنسق الجامعة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وعادل أحمد مصطفى أمين عام الجامعة.



وأكد رئيس الجامعة، ضرورة نشر ثقافة محاربة الفساد بالجامعة وترسيخ القيم الإدارية وعقد ندوات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين عن محاربة الفساد ورفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في كافة عناصر المنظومة الإدارية.



وفي سياق متصل، تابع رئيس الجامعة استعدادات اللجان وفرق العمل لقافلة حلايب وشلاتين وأبورماد، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق والدكتور سامي عبد الرؤوف عميد كلية الطب البيطري والدكتور أحمد طلعت تميرك عميد كلية طب الفم والأسنان والدكتور محمود الشاذلي عميد كلية العلاج الطبيعي والدكتور عبد الحق سيد عميد كلية التربية الرياضية والدكتور عبد الناصر عبد الجابر وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور علي الدين عبد البديع الاستاذ المساعد بكلية الآداب.



وأكد رئيس الجامعة أهمية التخطيط المالي والفني للقافلة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لتحقيق مستهدفات القافلة التي تأتي اتساقًا مع التوجهات الوطنية بتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية و تحسين مؤشرات الخدمة الطبية.



واستعرض رئيس الجامعة، الموعد المقترح للقافلة أول نوفمبر القادم والتخصصات التي تتضمنها القافلة من كليات الطب، طب الفم والأسنان، الطب البيطري، العلاج الطبيعي، التمريض، الزراعة، الآداب، التربية الرياضية.