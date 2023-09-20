مارتينيز يقود تشكيل إنتر ميلان ضد ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، تشكيل فريقه أمام ريال سوسيداد الإسباني، في المباراة التي ستجمعهما، في إطار الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.



وتنطلق مباراة إنتر ميلان وريال سوسيداد، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.



وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:



حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بينامين بافارد – ستيفان دي فري – اليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريس – نيوكولو باريلا – كريستيان أصلاني – هنريك مختياريان – كارلوس أوجوستو

خط الهجوم: ماركو أرناتوفيتش – لاوتارو مارتينيز.