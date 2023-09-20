عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري يشيد بالتوجه الاستثماري للشركات النرويجية نحو مصر

وزير الخارجية يلتقي
وزير الخارجية يلتقي نظيرته النرويجية

التقى سامح شكري وزير الخارجية، يوم الأربعاء، بـ" أنيكين هويتفيلد" وزيرة خارجية النرويج، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً في نيويورك.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزيرين أكدا خلال اللقاء على تقديرهما لتنامي العلاقات المصرية النرويجية بشكل مستمر على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية بما يخدم مصالح البلدين، وأهمية مواصلة الحوار من خلال القنوات الثنائية القائمة، وفي مقدمتها آلية المشاورات السياسية بين البلدين، لبحث سبل الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن حيزاً كبيراً من المحادثات تركز على التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث أشاد الوزير سامح شكري بالتوجه الاستثماري للشركات النرويجية نحو مصر، والذي تقوده شركة "سكاتك" النرويجية، مرحباً بزيادة حجم استثماراتها في مصر في مجالات الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والصناعات الكيماوية. كما أكد تطلع مصر نحو توسع الاستثمارات النرويجية في عدد من القطاعات الواعدة في مصر كقطاعات الصناعات الغذائية والزراعية، وتسييل الغاز الطبيعي، والشحن البحري، والبناء على التعاون القائم بين البلدين في مجال الأمن الغذائي وبالأخص مشروعات تنمية الثروة السمكية. هذا، وتطرقت المحادثات أيضاً إلى التعاون والتنسيق في مجال تبادل التأييد للترشيحات الدولية في المحافل الدولية المختلفة.

ومن جانبها، أشادت الوزيرة النرويجية بالمناخ الاستثماري في مصر، والتسهيلات والفرص الاستثمارية التى تتيحها الحكومة المصرية أمام الشركات النرويجية، بما يعزز من  التعاون المتميز بين البلدين.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، بالإشارة إلى أن الوزيرة النرويجية حرصت خلال اللقاء على التعرف على تقييم السيد وزير الخارجية بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأزمة السودانية، والأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة الساحل وغرب أفريقيا وسبل مواجهة التحديات الأمنية الناجمة عنها، فضلاً عن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة مع مرور ٣٠ عاما على اتفاق أوسلو. ومن جانبه، استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية لتوفير المساعدات الإنسانية للأشقاء السودانيين منذ بداية الأزمة واستضافتهم في مصر، فضلاً عن المساعي السياسية لحل الأزمة والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني ووحدة السودان. كما أطلع الوزير شكري نظيرته النرويجية على تطورات القضية الفلسطينية والجهود التي تم بذلها فى مساري العقبة وشرم الشيخ، وكذلك جهود التهدئة ومنع التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني. وقد ثمنت الوزيرة "هويتفيلد" دور مصر الداعم لاستقرار المنطقة، وما تعكسه السياسات والمواقف المصرية من توازن وقدرة على التعامل بحكمة مع كل تلك الأزمات.

أحمد أبو زيد أعمال الشق رفيع المستوى التعاون الاقتصادى الدبلوماسية العامة السيدة أنيكين هويتفيلد العلاقات المصرية المتحدث باسم الخارجية المشاورات السياسية الوزير سامح شكري سامح شكري وزير الخارجية سامح شكري مدير إدارة الدبلوماسية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

"ضربة" و"صدمة" إلى الزمالك في بداية الموسم| حكاية "استبعاد" و"تمرد" داخل الفريق.. ماذا يحدث بالقعلة البيضاء؟!

سهرة لـ"وش الفجر" مع لاعب زملكاوي تورط كهربا.. ورد حاسم من الأهلي

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ لطقس الساعات المقبلة

استعدوا للشتاء.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023

جريمة أخلاقية للشيخ عدّت العلاقة الآثمة بمراحل | فضيحة بالصوت والصورة أبطالها ثلاثة

ميجيش على بال حد | مدرب مفاجأة لـ الزمالك حال رحيل أوسوريو

قرار جديد من الكاف بشأن مباراة الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي

موضوعات متعلقة

مصر تجدد دعوتها للمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لدرء مخاطر التصعيد بالأراضي الفلسطينية المحتلة

وزراء خارجية دول جوار السودان يتفقون على استمرار التنسيق والتواصل لتسوية الأزمة

وزير الخارجية: يجب اقتلاع الإرهاب من جذوره المتمثلة في الفكر التحريضي والمتطرف

وزير الخارجية: سبيل وحيد لرفع الظلم التاريخي على أفريقيا بعضوية مجلس الأمن

شكري: مصر تؤكد أهمية حشد الدعم الدولي لتوفير الاحتياجات الإنسانية والتنموية للأشقاء السودانيين

شكري: تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المصرية في سيراليون

زيارات متبادلة وجولة نقاشات سياسية.. سامح شكري يشيد بمواقف كرواتيا الداعمة لمصر

شكري: يجب دفع علاقات مصر وأيرلندا وترجمتها إلى تعاون ملموس |صور

ترشيحاتنا

تنسيق الدبلومات الفنية 2023… النتيجة من هنا

4 إمكانيات جديدة لمتجر آبل مع إصدار iOS 17

الديوان الأميري ينعى فردًا من الأسرة الحاكمة في الكويت

مطلوب عالميا.. الغرف التجارية تكشف مصير أسعار البصل بعد قرار الحكومة اليوم

في كلمته بقمة الطموح المناخي..شكري يؤكد على التزام المجتمع الدولي بحماية كوكب الأرض

كان اسمها صبحي عادل وأصبحت مطربة شهيرة| زفاف أسطوري للمتحولة هيفاء ماجد من رجل أعمال قطري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بسنت شوقي بنفس إطلالة بريتني سبيرز تثير الجدل على السوشيال ميديا

ماذا يفعل الملح للأسنان واللثة؟

تتسبب في بتر الأطراف.. شيرين زكي تكشف عن بكتيريا بالسمك البلطي

بالفوشيا.. ريم سامي تثير الجدل بجمالها

فيديو

مطعم شهير يورط عمرو خالد في أزمة.. والسبب «كوارع».. فيديوجراف

جنوب أوروبا | تنبيه مهم من الأرصاد

هل تشهد مصر زلزالا عنيفا ومدمرا؟! | العالم الهولندي يثير الجدل

الوقوف على مسافة واحدة من المرشحين .. التفاصيل الكاملة للانتخابات الرئاسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ