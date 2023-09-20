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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن .. صدى البلد تحتفل بشفاء سوما وعودتها للغناء من جديد.. ونجم فريق كايروكي يغيب عن حفلهم القادم بسبب عملية جراحية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن عددًا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية. 

 

 

زوج حنان مطاوع يكشف موعد عزاء شقيقه

أعلن أمير عصام عن موعد عزاء شقيقه كريم اليماني.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك:"عزاء أخي يوم الخميس عقب صلاة المغرب بمسجد الرحمن الرحيم صلاح سالم".

 

الأوبرا تروج لحفل الأساتذة 2 لـ مدحت صالح

 

أعلنت دار الأوبرا المصرية عن موعد حفل الأساتذة ٢ للفنان مدحت صالح.

وكتبوا عبر صفحتهم الرسمية:حفل "الأساتذة ٢" والفنان الكبير مدحت صالح على مسرح النافورة يوم الجمعة ٢٩ سبتمبر - ٨:٣٠ مساء
 

ويأتي الحفل ضمن مشروع الأساتذة، الذي بدأه مدحت صالح بحفل يوم 31 يوليو الماضي، وهو  مشروع لإعادة إحياء تراث الأغاني المصرى.

 

 

تفاصيل انطلاق أسبوع أفلام جوتة في الإسكندرية

تنطلق فعاليات أسبوع أفلام جوته في الإسكندرية غدا الخميس الموافق  ٢١ من سبتمبر وتستمر حتى ۲٦ سبتمبر.

وننشر في السطور التالية جدول عروض أسبوع أفلام جوته، الذي يشمل إنتاجات ألمانية ومصرية وعربية مهمة تتنوع بين الدرامي والكوميدي والموسيقي وبين الروائي والتسجيلي والقصير.

يضم البرنامج أفلاما روائية شاركت في مهرجانات سينمائية عالمية وحصلت على اهتمام واسع من الجمهور والنقاد. بالإضافة إلى ثلاثة برامج للأفلام القصيرة، سيستمتع الجمهور بأفلام مثل: العاديون، راينجولد، الكل يتحدث عن الطقس، شرف، تحت الشجرة، توباب، حكايات البيت الأرجواني، ربيعة كورناز ضد جورج دبليو بوش، غرام أورفيا، أغنية الغراب، فرنر هرتسوج – حالم راديكالي، تعال معي إلى السينما - عائلة جريجور، الحب والمارك الألماني والموت،جولة ميم المملة، حكايات البيت الأرجواني، والسد. وبعض هذه الأفلام تعرض للمرة الأولى بمصر.

 

هاني شاكر وصفاء أبوالسعود في افتتاح ملتقى أولادنا السابع

 

تنطلق فعاليات الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة، "أولادنا"، والتى تحمل عنوان "الحياة حلوة" وتقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، مساء الجمعة 22 سبتمبر بالمسرح الكبير بالأوبرا، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

يخرج حفل الافتتاح الفنان عادل عبده ويقدمه الإعلامى شريف نور الدين وتذيعه قناه اون تى فى، وتبدأ مظاهر الاحتفالية فى السادسة مساء بساحة الأوبرا الخارجية حيث يقدم عدد من الفرق الدولية عروضا فنية متنوعة هى الشمس الذهبية ( الجزائر )، الفلكورية ( سوريا )، فيزوالزى ( زيمبابوى )، مجموعة الجداوي، ( المغرب )، التراثية (اليمن)، بانين ( الكاميرون )، فريق ايقاع جمعية ادفانس ( مصر ).

 

 

عملية جراحية.. تامر هاشم يغيب عن حفل كايروكي القادم

 

أعلن الفنان تامر هاشم، أنه لن يتواجد في حفلة كايروكي القادمة نظرا لفترة تعافيه من عملية جراحية.

وكتب تامر هاشم عبر حسابه على إنستجرام "للاسف مش هقدر اكون موجود في حفلة كايروكي الجاية علشان بتعافي من العكلبة، هتعافي قريب علشان أكون موجود معاكم".

وكان قد شارك تامر هاشم في مسلسل ريفو تدور أحداث الحلقات حول فرقة غنائية في فترة التسعينيات، اسمها "ريفو"، حققت شهرة واسعة، واستطاعت تغيير شكل الموسيقى وقتها، لكن بمرور الزمن، تبدلت أحوال وحياة أعضاء هذه الفرقة.

 

ياسمين رئيس تنعى والدة دينا الشربيني: "ربنا يصبرك يا حبيبتي"

 

حرصت الفنانة ياسمين رئيس، على نعي والدة الفنانة دينا الشربيني التى وافتها المنية صباح اليوم، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.
وكتبت ياسمين رئيس، على صفحتها، قائلة “إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله والدة أختي دينا الشربيني ربنا يغفر لها ويصبرك ياحبيبتي، ارجو الدعاء لها”.

 

نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة دينا الشربيني

 

حرصت نقابة المهن التمثيلية على نعي والدة الفنانة دينا الشربيني والتى وافتها المنية صباح اليوم.

وأصدرت النقابة بيانا جاء فيه: تنعى نقابة المهن التمثيلية؛ ببالغ الحزن والأسى؛ وفاة السيدة ليلي السيد عبدالله؛ والدة الفنانة دينا الشربيني. وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحلة؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمتها وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون.

 

صدى البلد تحتفل مع سوما بشفائها وعودتها للغناء مجددا| صور

 

حلت الفنانة سوما مساء اليوم ضيفة على صدى البلد وذلك للاحتفال بشفائها وعودتها مجددا إلى الغناء بمجموعة أغاني مختلفة. 

وحرصت إدارة  موقع صدى البلد الإخباري على تكريم سوما، على ماقدمته خلال مسيرتها الفنية ونجاح معظم أغانيها وتصدرها التريند حتى الآن.

وتحدثت سوما خلال الندوة عن تفاصيل أزمتها الصحية وكيف تخطتها والدروس التى استفادتها من رحلة علاجها.

كما وجهت سوما الشكر من خلال صدى البلد إلى أسرتها التى وقفت بجانبها وزوجها الموسيقار مصطفى حلمي والمنتج الكبير نصر محروس على ما قدموه لها أثناء فترة مرضها.

وأيضا تحدثت سوما خلال الندوة عن خطتها الفنية القادمة والأغاني التى تقدمها خلال الفترة القادمة مع عزيز الشافعي ومصطفى شوقي.
 

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