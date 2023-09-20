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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عملية جراحية.. تامر هاشم يغيب عن حفل كايروكي القادم

صدى البلد

أعلن الفنان تامر هاشم، أنه لن يتواجد في حفلة كايروكي القادمة نظرا لفترة تعافيه من عملية جراحية.

وكتب تامر هاشم عبر حسابه على إنستجرام "للاسف مش هقدر اكون موجود في حفلة كايروكي الجاية علشان بتعافي من العكلبة، هتعافي قريب علشان أكون موجود معاكم".

وكان قد شارك تامر هاشم في مسلسل ريفو تدور أحداث الحلقات حول فرقة غنائية في فترة التسعينيات، اسمها "ريفو"، حققت شهرة واسعة، واستطاعت تغيير شكل الموسيقى وقتها، لكن بمرور الزمن، تبدلت أحوال وحياة أعضاء هذه الفرقة.

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"ريفو" من المسلسلات القصيرة ويتكون من 10 حلقات.

وكشفت منصة "Watch it" عن أسماء شخصيات أحدث مسلسلاتها "ريڤو" و يجسد الفنان أمير عيد شخصية "شادي أشرف"، وركين سعد "مريم فخر الدين"، وتامر هاشم "ماجد جورج"، وحسن أبو الروس "مدحت أباظة"، وسارة عبد الرحمن "ياسمين رحمي"، وصدقي صخر "مروان سامي".

ويضم العديد من الفنانين منهم أحمد عيد وتامر هاشم وركين سعد وصدقي صخر وسارة عبد الرحمن، والمسلسل من تأليف محمد ناير وتحت قيادة المخرج يحيى إسماعيل.

افتتاح مهرجان الجونة التسعينيات الفنان أمير عيد المسلسلات القصيرة المسلسلات تامر هاشم في مسلسل ريفو

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