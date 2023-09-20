عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو سلامة: فيلم «60 جنيه» مستوحى من أغنية لظاظا.. وفخور بافتتاحه مهرجان الجونة

عمرو سلامة
عمرو سلامة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي أن فيلم الافتتاح لهذا العام سيكون الفيلم القصير المنتظر بشدة "60 جنيه" للمخرج الشهير الحائز على الجوائز عمرو سلامة، ومن بطولة نجم التراب المعروف زياد ظاظا في تجربته التمثيلية الأولى. 

سيُقام العرض الأول عالميًا للفيلم في ليلة المهرجان الافتتاحية للدورة السادسة التي تنطلق في الفترة ما بين 13 - 20 أكتوبر.

وتُعد هذه المرة الثانية التي يفتتح فيها فيلم للمخرج عمرو سلامة فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إذ افتتح فيلمه "شيخ جاكسون" الدورة الأولى من المهرجان عام 2017، ومؤخرًا أعلنت "ماد سوليوشنز" عن توليها مهام توزيع ومبيعات أحدث أعمال سلامة، الفيلم القصير "60 جنيه"، في جميع أنحاء العالم.

قصة "60 جنيه"، مستوحاة من أغنية لـزياد ظاظا، وإنتاج إسماعيل نصرت، تحمل الاسم نفسه، وتتناول أحداثًا خيالية لتجارب حقيقية متعلقة بالعنف الأسري وتحقيق الأحلام. 

تمكن عمرو سلامة من خلال سيناريو الفيلم الذي كتبه من تحويل العمل الموسيقي الذي قدمه زياد ظاظا إلى فيلم جذاب بصريًا ويدفع المشاهد إلى التأثر به عاطفيًا والإندماج معه فكريًا.

وبمناسبة اختيار الفيلم لافتتاح المهرجان، قال عمرو منسي، المدير التنفيذي للمهرجان: "نتشرف بحضور المخرج عمرو سلامة والمغني والممثل زياد ظاظا إلى الليلة الافتتاحية للمهرجان. هذا الفيلم القصير هو دليل على التكامل الإبداعي بين هذين الفنانين الاستثنائيين كما يجسد روح المهرجان التي تنص على الاحتفاء بالتوافق بين الأشكال المختلفة للفن السابع".

فيما شارك المخرج عمرو سلامة حماسته بشأن عرض الفيلم قائلًا: "صناعة هذا الفيلم كانت بدافع الحب، ويسرني مشاركته مع الجمهور في مهرجان الجونة السينمائي. إن الفيلم قصة عن المقاومة والهوية وقوة الموسيقى التي تتجاوز الحدود".

في حين عبّر بطل الفيلم زياد ظاظا عن سعادته قائلًا: "أشعر بالإطراء لأنني حصلت على فرصة للتعاون مع المخرج عمرو سلامة، حيث يمكنني رؤية مشواري ينكشف أمامي على الشاشة الكبيرة، لطالما كانت "60 جنيه" عملًا شديد الخصوصية بالنسبة لي، وأتمنى أن يتفاعل معها الجمهور بطريقة بصرية جديدة".

"60 جنيه" من إنتاج شركتي بيتروت ريكوردز (عمر جودت)، وسينراما فيلمز (عمر الصافي) وبطولة زياد ظاظا وطارق الدويري وحمزة دياب وروحية سالم، وتصوير أحمد بيومي فؤاد، ومونتاج أحمد حافظ. 

ينافس الفيلم في مسابقة الأفلام القصيرة في المهرجان، وسينال الجمهور فرصة لمتابعة الفيلم إلى جانب المشاركة في مناقشة مع المخرج عمرو سلامة والنجم زياد ظاظا للتعرف على كواليس الفيلم.

حلقت شعرها زيرو.. مروة صبرى: أسما شريف منير مستفزة ووالدها أهان الجمهور

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

بعد 4 شهور على رحيل والدها.. وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني

موعد ومكان جنازة والدة دينا الشربيني

مهرجان الجونة السينمائي

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. 

إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.

المخرج عمرو سلامة عمرو سلامة مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة فيلم 60 جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة| مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

الهيئة الوطنية: 25 سبتمبر الإعلان عن بداية العملية الانتخابية وجدولها الزمني

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

بعد الهزة الأرضية بمطروح.. العالم الهولندي: نشاط زلزالي عميق قادم

بعد 4 شهور على رحيل والدها.. وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني

موضوعات متعلقة

منها سموكي أيز.. مشاركة فيلمين مصريين بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

المخرجة البوسنية ياسميلا جبانيتش رئيسًا للجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة بالجونة السينمائي

السوق | حدث مهم للمرة الأولى بـ مهرجان الجونة السينمائي

الأردن في أيام قرطاج السينمائية ..“تحت المجهر”

البحر الأحمر السينمائي يحتفي بمشاركة 5 أفلام في مهرجان تورونتو

هتقابلوهم شخصيا | مهرجان الجونة يزف بشرى لجمهوره في الدورة السادسة

الجونة السينمائي يحتفي بالفرنسية جاين بركين في دورته السادسة

لأول مرة مصري يشغل المنصب.. أحمد شوقي رئيسا للاتحاد الدولي للنقاد

ترشيحاتنا

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء لطقس الساعات المقبلة

بالتعاون مع مؤسسة جايكا اليابانية.. تفاصيل البرنامج التدريبي للشباب بوزارة الرياضة

استخدام الذكاء الصناعي لتحسين الأدوية لأول مرة في تاريخ الطب

صدمة بالبنتاجون.. ذعر في أمريكا بعد تصريحات بوتين عن الأسلحة الجديدة

اشتباكات بالأيدي.. اندلاع شجار عنيف في البرلمان الجورجي

حقيقية تعرض مصر لعاصفة التنين.. الأرصاد تحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهاية مأساوية لسائح بريطاني شهير بسبب سلم جبل في النمسا

ملابس صيفية.. ريم مصطفى تثير الجدل بظهورها| شاهد

حمدى الميرغنى وإسراء عبد الفتاح يحتفلان بدخول ابنتهما المدرسة

الموت يفجع الوسط الفني في 8 أشخاص خلال أسبوع.. من هم

فيديو

عاجل.. قرار مفاجئ بوقف تشغيل بعض المدارس قبل الدراسة|ماذا حدث؟

مفيش أغلى من الضنا.. انهيار محمد ثروت من البكاء بسبب ابنه

زلزال يضرب مصر فجرًا.. هل صدقت توقعات العالم الهولندي؟ «فيديوجراف»

قسط على 10 سنوات وأسعار مميزة | احجز شقتك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ