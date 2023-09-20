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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بطله نجم التراب زياد ظاظا.. تفاصيل فيلم افتتاح مهرجان الجونة

صدى البلد

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن فيلم الافتتاح لهذا العام والذي سيكون الفيلم القصير المنتظر بشدة "60 جنيه" للمخرج الشهير الحائز على الجوائز عمرو سلامة، ومن بطولة نجم التراب المعروف زياد ظاظا في تجربته التمثيلية الأولى، سيُقام العرض الأول عالميًا للفيلم في ليلة المهرجان الافتتاحية للدورة السادسة التي تنطلق في الفترة ما بين 13 - 20 أكتوبر.

 

وتُعد هذه المرة الثانية التي يفتتح فيها فيلم للمخرج عمرو سلامة فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إذ افتتح فيلمه "شيخ جاكسون" الدورة الأولى من المهرجان عام 2017، ومؤخرًا أعلنت "ماد سوليوشنز" عن توليها مهام توزيع ومبيعات أحدث أعمال سلامة، الفيلم القصير "60 جنيه"، في جميع أنحاء العالم.

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قصة "60 جنيه"، مستوحاة من أغنية لـزياد ظاظا، وإنتاج إسماعيل نصرت، تحمل الاسم نفسه، وتتناول أحداثًا خيالية لتجارب حقيقية متعلقة بالعنف الأسري وتحقيق الأحلام. تمكن عمرو سلامة من خلال سيناريو الفيلم الذي كتبه من تحويل العمل الموسيقي الذي قدمه زياد ظاظا إلى فيلم جذاب بصريًا ويدفع المشاهد إلى التأثر به عاطفيًا والإندماج معه فكريًا.

 

وبمناسبة اختيار الفيلم لافتتاح المهرجان، قال عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان: "نتشرف بحضور المخرج عمرو سلامة والمغني والممثل زياد ظاظا إلى الليلة الافتتاحية للمهرجان. هذا الفيلم القصير هو دليل على التكامل الإبداعي بين هذين الفنانين الاستثنائيين كما يجسد روح المهرجان التي تنص على الاحتفاء بالتوافق بين الأشكال المختلفة للفن السابع."

فيما شارك المخرج عمرو سلامة حماسته بشأن عرض الفيلم قائلًا: "صناعة هذا الفيلم كانت بدافع الحب، ويسرني مشاركته مع الجمهور في مهرجان الجونة السينمائي. إن الفيلم قصة عن المقاومة والهوية وقوة الموسيقى التي تتجاوز الحدود."

في حين عبّر بطل الفيلم زياد ظاظا عن سعادته قائلًا: "أشعر بالإطراء لأنني حصلت على فرصة للتعاون مع المخرج عمرو سلامة حيث يمكنني رؤية مشواري ينكشف أمامي على الشاشة الكبيرة. لطالما كانت "60 جنيه" عملًا شديد الخصوصية بالنسبة لي، وأتمنى أن يتفاعل معها الجمهور بطريقة بصرية جديدة."

 

"60 جنيه" من إنتاج شركتي بيتروت ريكوردز (عمر جودت)، وسينراما فيلمز (عمر الصافي) وبطولة زياد ظاظا وطارق الدويري وحمزة دياب وروحية سالم، وتصوير أحمد بيومي فؤاد، ومونتاج أحمد حافظ. ينافس الفيلم في مسابقة الأفلام القصيرة في المهرجان، وسينال الجمهور فرصة لمتابعة الفيلم إلى جانب المشاركة في مناقشة مع المخرج عمرو سلامة والنجم زياد ظاظا للتعرف على كواليس الفيلم.

 

مهرجان الجونة السينمائي:

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.

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