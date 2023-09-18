انتشال التميمي: غياب مهرجان الجونة كشف عن الفراغ في السينما العالمية

كشف انتشال التميمي المدير العام لمهرجان الجونة السينمائى أن توقف المهرجان العام الماضى له سلبيات لكن الجانب الايجابي أن الغياب أعطى دفعة تشجيع نظراً للفراغ الذي تركه غياب المهرجان لمدة عام في قلوب الناس وهذا الجانب الايجابي الرئيسي الايجابي ومارتكه في مشاعر الاخرين ".

لافتاً إلى أن المهرجان تبوأ مكانه هامة على الساحة العالمية وبات قبلة هامة للمنتجين كونه مهرجان قوي يعتمد على برنامج عروض جدي وقوي ويحمل دائماً نخبة من أهم الافلام السينمائية العربية والدولية ويبحث عنه المنتجين في العالم ليكون نافذه على المنطقة العربية وفي ذ1ات الوقت فرصة للكتاب الشباب ومواهبهم لابرازها وإخراجها للنور

نوه خلال في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON":" أن الاحتفاء بالسينما السودانية أمر هام للغاية ومن حق المهرجان إحتضان هذه الابداعات في السينما السودانية

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.