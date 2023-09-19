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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أورنچ مصر راعياً لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة

صدى البلد

أعلنت أورنچ مصر ، عن رعايتها للدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي كشريك الاتصالات الرسمي للحدث الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 13 حتى 20 أكتوبر القادم ، في مدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر، بمشاركة وحضور نخبة من الفنانين والمثقفين في مصر والشرق الأوسط والعالم.

وتأتي رعاية أورنچ مصر لمهرجان الجونة السينمائي للعام الخامس، كجزء من مسئوليتها المجتمعية ودليلا ًعلى حرص الشركة الدائم في التواجد بقوة ومساندة الأحداث الثقافية والفنية الكبرى والمؤثرة في مصر، خاصة مع ما يحمله المهرجان من تأثير وثقل فني واجتماعي وانساني يرسخ من مكانة مصر الإقليمية كمركز لفن لسينما، ويعزز من صورتها العالمية كعاصمة للسياحة والجمال.

وخلال فعاليات المهرجان، ستقدم اورنچ مجموعة من الخدمات المتميزة للضيوف والحضور، بما في ذلك خدمات الإنترنت والاتصالات اللاسلكية، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الترفيهية والثقافية.

وبهذه المناسبة أكدت مها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدعاية والاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بشركة اورنچ مصر، أن اورنچ تفخر بوجود شعارها إلى جانب العلامة المميزة لمهرجان الجونة السينمائي كراع أساسي وداعم رئيسي لهذا الحدث الهام الذي يعزز أقوى الأدوات الثقافية التي تمتلكها مصر، خاصة وأن مهرجان الجونة السينمائي بدأ كبيراً وقدمت له اورنچ مصر كل الدعم الممكن في رحلة مشتركة استمرت لسنوات عشنا فيها معا النجاح وواجهنا التحديات".

ومهرجان الجونة السينمائي هو أحد أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وأكثرها جماهيرية ومتابعة في المحيط الإقليمي، ويتميز سنوياً بعرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما ويلتزم بتبني مبادرات متعددة لمنح فرص استثنائية للمواهب السينمائية العربية الشابة، وتعزيز المحتوى الإبداعي العربي.

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