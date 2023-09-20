ياسمين رئيس تنعى والدة دينا الشربيني: "ربنا يصبرك يا حبيبتي"

حرصت الفنانة ياسمين رئيس، على نعي والدة الفنانة دينا الشربيني التى وافتها المنية صباح اليوم، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

وكتبت ياسمين رئيس، على صفحتها، قائلة “إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله والدة أختي دينا الشربيني ربنا يغفر لها ويصبرك ياحبيبتي، ارجو الدعاء لها”.

وفاة والدة دينا الشربيني

وأعلن الفنان عمر السعيد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني.

وكتب عمر السعيد: “السيدة ليلى السيد، والدة دينا الشربيني في ذمة الله.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتأتي وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني ، بعد 4 أشهر من وفاة والدها.

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور، عن موعد ومكان جنازة والدة الفنانة دينا الشربيني، بعد وفاتها اليوم.

وكتبت ريهام عبد الغفور، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. توفيت إلى رحمة الله- تعالى-: ليلى السيد عبدالله التمامي.. والدة الزميلة والصديقة دينا الشربيني ، وكلا من ريهام المندوه و نشوى المندوه و يوسف المندوه.. للفقيدة الرحمة.. ولعائلتها الصبر والسلوان”.

وأضافت ريهام عبد الغفور: “صلاة الجنازة غدا الخميس الموافق 21 من سبتمبر، عقب صلاة الظهر، من مسجد المشير طنطاوي، والدفن في مقابر العائلة بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر”.

نعي نقابة المهن التمثيلية



حرصت نقابة المهن التمثيلية على نعي والدة الفنانة دينا الشربيني والتى وافتها المنية صباح اليوم.



وأصدرت النقابة بيانا جاء فيه: "تنعى نقابة المهن التمثيلية؛ ببالغ الحزن والأسى؛ وفاة السيدة ليلي السيد عبدالله؛ والدة الفنانة دينا الشربيني. وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحلة؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمتها وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون".