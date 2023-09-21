إسماعيل يوسف يخرج عن صمته ويعلن: رحيل فيريرا وجروس "غلطة"

أكد إسماعيل يوسف ، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك ، أن رحيل البرتغالي جيسوالدو فيريرا وأيضاً السويسري كريستيان جروس كان خطأ كبير من جانب الفريق الأبيض.
وقال يوسف عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن فيريرا حقق الثنائية موسم 2014 – 2015 مؤكداً أن المدرب البرتغالي وقتها كان يستطيع تحقيق العديد من الألقاب ورحيله كان خطأ.
وأضاف:" فيريرا بعد عودته في الولاية الثانية كان مختلفاً لأن جهازه المعاون رحل عن الفريق الأبيض وكان وقتها يعمل بشكل رائع ويعاونه بقوة".
وتابع:" فيريرا في الولاية الثانية لم يشعر بأن معاونيه يساعدونه بنفس الطريقة وهو ما جعله يضطر للعمل بشكل أكبر داخل الملعب وأثر على تركيزه".
وأشار إلى أن رحيل جروس كان خطأ كبيراً موضحاً أن المدرب السويسري استفسر منه عن رأيه بعد الخسارة أمام جورماهيا الكيني في الكونفدرالية الأفريقية برباعية.
وأتم قائلاً:" أكدت للمدرب السويسري أن هذا الأمر قد يحدث بسبب ظروف الأجواء في أفريقيا وللأمانة هو مدرب كبير ورائع وقوي الشخصية واستطاع أن يحقق لقب الكونفدرالية".