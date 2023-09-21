إسماعيل يوسف يخرج عن صمته ويعلن: رحيل فيريرا وجروس "غلطة"

أكد إسماعيل يوسف ، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك ، أن رحيل البرتغالي جيسوالدو فيريرا وأيضاً السويسري كريستيان جروس كان خطأ كبير من جانب الفريق الأبيض.



وقال يوسف عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن فيريرا حقق الثنائية موسم 2014 – 2015 مؤكداً أن المدرب البرتغالي وقتها كان يستطيع تحقيق العديد من الألقاب ورحيله كان خطأ.



وأضاف:" فيريرا بعد عودته في الولاية الثانية كان مختلفاً لأن جهازه المعاون رحل عن الفريق الأبيض وكان وقتها يعمل بشكل رائع ويعاونه بقوة".



وتابع:" فيريرا في الولاية الثانية لم يشعر بأن معاونيه يساعدونه بنفس الطريقة وهو ما جعله يضطر للعمل بشكل أكبر داخل الملعب وأثر على تركيزه".



وأشار إلى أن رحيل جروس كان خطأ كبيراً موضحاً أن المدرب السويسري استفسر منه عن رأيه بعد الخسارة أمام جورماهيا الكيني في الكونفدرالية الأفريقية برباعية.



وأتم قائلاً:" أكدت للمدرب السويسري أن هذا الأمر قد يحدث بسبب ظروف الأجواء في أفريقيا وللأمانة هو مدرب كبير ورائع وقوي الشخصية واستطاع أن يحقق لقب الكونفدرالية".

