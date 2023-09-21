الأمير بن سلمان: المنتخب السعودي فاجأنا أمام الأرجنتين | فيديو

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، أن المنتخب السعودي قد فاجأه بالفوز على الأرجنتين.

واستعاد ولي العهد ذكريات فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022 عبر قناة "فوكس نيوز" الأمريكية قائلاً:" تابعت المباراة مع العائلة، مع إخواني وأزواجهم وأولادهم".

وأشار ولي العهد إلى أنه كان يتمنى عدم خروج المنتخب السعودي من المباراة بنتيجة مهينة أمام نظيره الأرجنتيني، قائلاً:" لقد تفاجأنا جميعًا بالفوز".

وكان المنتخب السعودي قد استنهل مشواره في كأس العالم قطر 2022 بفوز تاريخي على حساب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف.