محمد بن سلمان: السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، أن "الشعب السعودي مؤمن بالتغيير وهم من يدفعون لذلك وأنا واحد منهم"، مشيرًا إلى أن السعودية تعد أعظم قصة نجاح في القرن الحالي.

وقال بن سلمان في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية للمترددين عن زيارة المملكة إن "السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21".

وأضاف أن "وتيرة تقدمنا ستستمر بسرعة أعلى ولن تتوقف أو تهدأ ليوم واحد"، مشيراً إلى أن "الشعب السعودي مؤمن بالتغيير وهم من يدفعون لذلك وأنا واحد منهم".

وتابع الأمير بن سلمان "نقوم بعمل يليق بمكانة الحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية"، لافتًا إلى أن يركز وقته لمتابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها.

وكشف أن السياحة جذبت 40 مليون زيارة وأن المملكة تستهدف من 100 إلى 150 مليونا في 2030، مشيراً إلى أن الاستثمار في السياحة رفع نسبة إسهامها في الناتج المحلي من 3 % إلى 7 %.