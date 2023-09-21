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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كلمة مغلوطة.. الملحن محمد يحيى يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات

الملحن محمد يحيى
الملحن محمد يحيى

تحدث الملحن محمد يحيى، عن رأيه في أغاني المهرجانات التي انتشرت في السنوات الأخيرة، وذلك خلال ندوته بموقع صدى البلد الإخباري. 

وقال الملحن محمد يحيى: «أنا ما بكرهش أغاني المهرجانات.. انا بقول ايه هو نوع المهرجانات بالنسبالي.. أولا كلمة مهرجانات دي كلمة مغلوطة وهم اخترعوها .. وهي عبارة عن أغاني مقسوم معمولة بطريقة معينة.. وأنا ما بحبش فيها الكلام اللي ما يليقش بمزيكتنا ولا بثقافتنا ولا أسلوبنا ولا بتاريخنا في المزيكا». 

وتابع محمد يحيى: «المهرجانات مش  هي الاغنية المصرية عند الناس.. لذلك في عز أغاني المهرجانات لقيت نجاح أغنية الطبطبة مثلا لـ حسين الجسمي .. ده بقى شكل الأغنية المصرية اللي احنا نقول عليه». 

الملحن محمد يحيى في ضيافة “صدى البلد”

وحلّ الملحن محمد يحيى ضيفًا على موقع “صدى البلد” الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمه عن  مجمل أعماله الفنية، لا سيما أغنية “العقد” لـ الفنانة إليسا، التي تم طرحها مؤخرًا. 

وخلال الندوة، تحدث محمد يحيى عن كواليس التحضير لـ أغنية “العقد”، لـ إليسا، ورد فعله على أزمة مشكلة الحقوق بالأغنية، وفجر مفاجأة في هذا الشأن. 

وتحدث أيضا  عن كواليس أغنية “السخان” لـ عبد الباسط حمودة وعمر كمال، التي تم طرحها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا. 

محمد يحيى والهضبة عمرو دياب

وتطرق محمد يحيى إلى بداية تعامله مع الهضبة عمرو دياب، منذ بداية الألفية الجديدة، وتعاونهما في العديد من الأغاني الناجحة، وكيف طور من شكل الأغنية معه. 

وتطرق محمد يحيى إلى مواقف حدثت له مع عمرو دياب، وشخصية الهضبة، وكيف يختار أغانيه. 

 

محمد يحيى وبدايته

وتحدّث محمد يحيى عن بداية مشواره الفني وأول أعماله مع المطرب الكبير وليد توفيق، وأول أجر حصل عليه مقابل أغنية. 

كما تطرق محمد يحيى إلى مشكلة حقوق المؤلف وردة فعله على سرقة ألحانه في أغانٍ أخرى. 

وسيقوم موقع “صدى البلد” الإخباري، فيما يلي بنشر ندوة الملحن محمد يحيى، تباعا على القناة الرسمية للموقع عبر “يوتيوب”، والموقع الإلكتروني. 

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كلمة مغلوطة.. الملحن محمد يحيى يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات

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