إعلامي: من الواضح أن الزمالك ينهي اتفاقه مع مدير فني جديد

كشف الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، مفاجآت حول إدارة نادي الزمالك عبر برنامجه على شاشة mbc مصر.

وقال: “من الواضح أن الزمالك ينهي اتفاقه مع مدير فني جديد لخلافة اوسوريو”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له اليوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

وخاض أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية خاصة في صالة الجيمانزيوم بمقر القلعة البيضاء على هامش مران، الثلاثاء، استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.