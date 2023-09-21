نهاد سمير تكشف تفاصيل الصلح بين محمد رمضان ونوال الزغبي

تحدثت الإعلامية نهاد سمير عن حفل الموركس 2023، والذى أقيم بلبنان، والتي كانت مليئة بالأحداث المختلفة، قائلة إن أهم تلك الأحداث هو الصلح بين الفنان محمد رمضان والفنانة نوال الزغبي.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه كان هناك تبادل تصريحات ومشاكل كثيرة بينهما، إلا أن حفلة الموركس استطاعت أن تنهي تلك الخلافات بينهما بالصلح.

وأوضح أن الفنان محمد رمضان قرر المبادرة بالصلح، وقال: “حبينا الفن من لبنان، ولبنان أكثر بلد متذوقة للفن وأكثر بلد تثري الصناعة المصرية من قديم الأزل، وكل الحب نوال الرغبي وأنا واحد من جمهورها”.