شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة تقيم معرضا للمنتجات المدنية للعاملين.. تفاصيل

صرح المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأنه في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بإقامة المعارض الداخلية والخارجية، قامت شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) بإقامة معرض للمنتجات المدنية للعاملين.



وقام بافتتاح المعرض الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة، وأكد "جمبلاط" علي أن المعرض يلبي احتياجات العاملين بالشركة من مختلف المنتجات المدنية التي تنتجها شركات الإنتاج الحربي الشقيقة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة بها و ذلك بجودة عالية و بأسعار منافسة.



و أوضح "بكر" أن المعرض يقدم المنتجات المدنية لقطاع الأسرة من منتجات مصانع الإنتاج الحربي من ( أدوات مائدة و بوتاجازات و أواني طهي، وسخانات و مراوح و غيرها..)، بأسعار مخفضة و بتسهيلات للعاملين بالشركة، حيث يوفر المعرض ميزة التقسيط على 12 شهر بدون فوائد مساهمة من الشركة لتخفيف العبء عن كاهل العاملين.