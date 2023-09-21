مران خفيف للاعبي الأهلي قبل مواجهة «إجنايت » بكأس العالم لأندية السلة

خاض الفريق الاول لكرة السلة بالنادي الأهلي مرانا خفيفا صباح اليوم قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق «إجنايت الأمريكي» في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة التي تستضيفها سنغافورة خلال الفترة من 21-24 سبتمبر الجاري.

حرص الجهاز الفني بقيادة أوجستي بوش على مراجعه خطة اللعب التي يعتزم الاعتماد عليها في مواجهة الفريق الأمريكي، وكذلك الأدوار المحددة لكل لاعب في المباراة.

ويلتقي الأهلي مع إجنايت الأمريكي في السابعة مساء اليوم بتوقيت سنغافورة الثانية بتو قيت القاهرة.

وتضم بعثة الأهلي كلا من الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادا بدنيًّا.

واللاعبين سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.