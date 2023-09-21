وزير التنمية المحلية: 136 متدربا اجتازوا 4 دورات تدريبية بمركز سقارة

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الخميس، الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ بتخريج ١٣٦ متدربا اجتازوا ٤ دورات تدريبية وذلك في ختام فعاليات الأسبوع التدريبي السادس من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات .

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية برفع قدرات العاملين بالوزارة والمحليات و اكسابهم مهارات وآفاق جديدة تساعد في تحسين جودة الخدمات، وتحقيق رضا المواطنين.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة قد انتهى من تنفيذ ٤ دورات تدريبية خلال الأسبوع السادس وهي دورات تعظيم استخدام صندوق التنمية المحلية لزيادة الاقراض الموجه لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودورة الإتصال السياسي والتعامل مع أعضاء المجالس النيابية في المحليات ، كما انتهت دورتا أساسيات استخدام الحاسب والأوفيس، وتنمية المهارات الإدارية والقيادية لتأهيل قائدات العمل التنفيذي النسائية الحالية المستقبلية وذلك من الأسبوع الخامس.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى استمرار دورة تركيب وصيانة الألياف الضوئية لوحدات التحول الرقمي بالمحافظات والتي يتم تنفيذها لأول مرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات NTI والتي بدات خلال الأسبوع التدريبى السادس للأسبوع القادم ويستفيد منها ٢٥متدربا، مشيراً إلى أن التدريب أصبح ضرورة استراتيجية لتطوير المحليات فى الجمهورية الجديدة، و يتطلب هذا إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل والتطورات والتغيرات السريعة التى تحدث تزامنا مع التطورات التكنولوجية الحديثة التى يشهدها العالم حولنا لإدخال التطوير والتحسين المستمر للخدمات المختلفة التى يحتاجها المواطنون فى المدن و الأحياء والمراكز و القرى.

وأكد المتدربون ان الدورات التدريبية بمركز سقارة التي حصلوا عليها هذا الاسبوع تضمنت تدريباً عملياً، مما كان له الأثر الأكبر يساعد فى تطوير المهارات والقدرات الفنية المرتبطة بشكل وثيق بالجانب التطبيقي للعمل، إضافة إلى التدريب السلوكى الذى يركز على تغيير طرق التعامل مع الآخرين وزيادة الوعي حول أهمية الالتزام بالقيم الجوهرية العامة ومدى تأثير ذلك على بيئة العمل بين الموظفين، مشيرين الى أن الدورات تهدف بشكل فعلي وجاد الى إعدادنا كعاملين بالإدارة المحلية إعدادا جيدا لمواجهة متطلبات الوظائف الحالية، وتنمية مهاراتنا الفنية والذهنية لمواجهة الإحتِياجات المستقبلية وتحقيق النجاح فى العمل.

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