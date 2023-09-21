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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فضية الشطرنج والكرة الشاطئية.. ميناء القاهرة الجوي تتألق في بطولة الجمهورية للشركات

صدى البلد

لأول مرة في تاريخها استطاعت فرق شركة ميناء القاهرة الجوى من حصد ميداليتين فضيتين في منافسات بطولة الجمهورية (56) للشركات والتي أقيمت بمحافظة بورسعيد حيث حقق فريق الشطرنج المركز الثانى حاصدا الميدالية الفضية للعام الثانى على التوالى بعد أداء مبهر في كل مبارياته بدون هزيمة وكان فريق شركة الميناء هو الأقرب للفوز بالمركز الأول بعد تحقيقه التعادل فى عدد النقاط مع فريق الشرقية للدخان وتم حسم التعادل لصالح الشرقية للدخان بتجميع نقاط الخصوم.

كما حقق فريق الكرة الشاطئية المركز الثانى حاصدا الميدالية الفضية بعد فوزه في كل مبارياته التمهيدية ووصوله للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه أمام فريق شركة كهرباء جنوب .
وتقدم المحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى بخالص التهنئة لفريقى الكرة الشاطئية وفريق الشطرنج على هذا الإنجاز الغير مسبوق مشيدا بروح العزيمة والإصرار والمثابرة التي تحلت بها فرق شركة الميناء المشاركة في البطولة والتي تكللت بهذا الإنجاز الكبير متمنيا لهم المزيد من النجاح في المواسم القادمة .

كما تقدم بالتهنئة اللواء ملاح محمد طه رئيس قطاع التنمية الإدارية ورئيس لجنة النشاط الرياضي و على أمين رئيس البعثة كما هنأ كل أفراد البعثة على هذا النجاح الكبير والمشرف مؤكدا على الاستمرار في تقديم كامل الدعم والتحفييز للانشطة الرياضية بالشركة لتحقيق المزيد من الإنجازات .

 

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