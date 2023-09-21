1200 كرتونة مواد غذائية للمنقولين من رفح والمقيمين في الإسماعيلية

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء انه تم توزيع عدد ١٢١٤ كرتونة مواد غذائية على المنقولين من مدينة رفح والمقيمين في تجمعات بمحافظة الاسماعيلية.



وأضاف المحافظ، ان ذلك يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بأبناء محافظة شمال سيناء وخصوصا ابناء مدينة رفح نظرا للظروف التي مرت بها المدينة وانتقال المواطنين للإقامة في تجمعات داخل وخارج المحافظة.



وأشار العميد أسامه الغندور، السكرتير العام، أنه تم توزيع المساعدات الغذائية على المنقولين من رفح والمقيمين في تجمعات ابو خروع والكيلو ١٤ والكيلو 17 وأبو طفيلة.

بدوره قال جمال عبد الناصر رئيس مركز ومدينة رفح، أن لجنة برئاسته وعضوية خالد عبد الحليم من العلاقات العامة للمحافظة وممثلين عن التضامن الاجتماعي ومجلس مدينة رفح قاموا بتوزيع المواد الغذائية.

7الاف :



وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء استقبل القافلة الشاملة للأسر الأكثر احتاجًا في شمال سيناء، والتي نظمتها وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ضمن مبادرة قطار الخير، حيث ضمت 7 الاف كرتونة مواد غذائية، 1000 كرتونة حلوي المولد النبوي الشريف، 1000 شنطة مدرسية شاملة الأدوات المدرسية، 4 أطنان من اللحوم البلدي.

