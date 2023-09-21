تختبر صورة وهم بصري نشرتها صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس “هل انت شخص انطوائي أو اجتماعي” حسبما ترآه بالصورة أولا.

تؤكد مقدمة المحتوى الصيني “Mia Yilin ” في توضيح تفاصيل اختبار الوهم البصري أنه يوضح هل انت خبيرا في تكوين صداقات أم شخصا انطوائيا يعتز بوقته بمفرده.

وهم بصري

وتابعت أن كل هذا يتوقف على ما تراه أولا في صورة الوهم البصري التي تحتوي على “أسد وحمار وحشي”.

انطوائي أم اجتماعي..ما ترآه أولا بصورة الوهم البصري يكشف لك

يضيف الاختبار أنه إذا رأيت الحمار الوحشي أولا فأنت جيد في إجراء محادثات قصيرة وتكوين صداقات، كما أنك تعرف دائما ما يريد الآخرون سماعه، ونتيجة لذلك، تكون قادرا على إخضاعهم لإرادتك، علما بأنه عندما تكون الأمور خاصة فانت تشاركها مع الأصدقاء المقربين والعائلة فقط.

وتشير إلى أنه إذا رأيت اسدا أولا فهذا يدل على أنك شخصا انطوائيا تستمتع بقضاء الوقت بمفردك.

وفي التعليقات أشاد البعض بدقة الاختبار بينما شكك البعض الآخر فيها.