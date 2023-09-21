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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على شخصية أسماء جلال في "آل شنب"

أسماء جلال
أسماء جلال

تشارك الفنانة أسماء جلال في فيلم "آل شنب" للمخرجة أيتن أمين، الذي يعرض في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السادسة، المقامة في الفترة من 13 لـ 20 أكتوبر المقبل.

 

وتجسد أسماء جلال في الفيلم شخصية "ليلى" التي تعاني من تحكم والدتها (التي تجسدها ليلى علوي) في حياتها. 

ويموت فجأة أحد أفراد العائلة مما يجبر ليلى ووالدتها على الذهاب إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء. وخلال أيام الحداد الثلاثة، وفي وجود العائلة الضخمة التي تتكون من أربع خالات وأولادهن وأحفادهن تحدث الكثير من المفارقات المضحكة. 

 

يعرض الفيلم لأول مرة في مهرجان الجونة السينمائي يوم 19 أكتوبر المقبل. 

 

وهو من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج وسيناريو أيتن أمين، ومن بطولة ليلى علوي ولبلبة وسوسن بدر وهيدي كرم وعدد من النجوم. يذكر أنه يُعرض لأسماء جلال حاليًا في السينمات فيلم الدراما الاجتماعية الكوميدية "وش في وش"، من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، أنوشكا، وغيرهم من النجوم، من تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.

اسماء جلال أيتن أمين مهرجان الجونة السينمائي

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