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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينتي الخصوص والخانكة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية لتفقد مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينتي الخصوص والخانكة ، وذلك للوقوف على حجم الأعمال التي تم تنفيذها وتذليل أي عقبات تعوق التنفيذ للإنتهاء من المشروعات في توقيتاتها المحددة لخدمة المواطنين، يأتي ذلك في إطار إهتمام الدولة بدعم قطاع الصناعة ومواجهة التلوث البيئي.
استهل "المحافظ" جولته بتفقد محطة مياه الشرب والصرف الصحي فرع الخصوص رقم ٢ والتي يتم رفع كفائتها بتكلفة إجمالية ٣٢ مليون جنيه تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وتُقام المحطة على مساحة ٣٠٠ متر٢، وتعمل بالنظام التقليدي بطاقة إستيعابية ٥٠٠٠م٣/يوم بنسبة تنفيذ ٩٠٪  ، ووجه "الهجان" بتسريع وتيرة العمل لإستلام وتشغيل المحطة لخدمة أهالي مدينة الخصوص، بالإضافة إلى تفقده لمحطة مياه الشرب فرع الخصوص رقم ٣، والتي يتم رفع كفائتها بتكلفة إجمالية ٢٦ مليون جنيه، والتي تُقام على مساحة ٣٠٠م٢ تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وتعمل المحطة بنظام الفلاتر بطاقة إستيعابية ٥٠٠٠م٣/يوم .
فيما واصلَّ "الهجان" جولته بالتوجه لمدينة الشروق الصناعية بمدينة الخانكة ، يُرافقه المهندس تيسير ممدوح خاطر رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، وذلك لتفقد مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف وملحقاتها، والتي ستُقام على مساحة 7 آلاف م2 بتكلفة ٢٣٠ مليون جنيه، بطاقة إستيعابية ٤.٥ ألف م٣/يوم وستعمل المحطة بنظام المُعالجة الثلاثية لناتج الصرف الصناعي، وبالتالي يمكن إعادة إستخدام المياه في مجالات أخرى وتلافي أي أضرار قد تنتُج من صرفها بدون معالجة بما يسهُم في الحفاظ على البيئة، وتتضمن المحطة شبكات صرف بطول ٧ كيلو، وتم البدء فيها بنسبة تنفيذ ١٠٪، لتخدم المنطقة الصناعية بالشروق ومن المنتظر الانتهاء منها في نهاية 2024 .
وفي السياق ذاته توجه "محافظ القليوبية" إلى منطقة الصفا الصناعية لتفقد مشروع محطة معالجة الصرف وملحقاتها والتي تعمل بنظام المُعالجة الثنائية، لخدمة منطقة الصفا الصناعية والمقامة على مساحة 5 آلاف متر مربع، بطاقة إستيعابية ١٥٠٠م٣/يوم، بتكلفة إجمالية ٦٦مليون جنيه، وتم الإنتهاء من أعمال شبكة المياه والصرف الصحي بالمنطقة وجاري الإنتهاء من محطة المعالجة، إذ تم الإنتهاء من الأعمال المدنية بنسبة ١٠٠٪، والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة ٧٥٪، ويتم التنسيق حالياً مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية لربط  وصلات المصانع على شبكة الصرف المُنفذة، ومن المتوقع الإنتهاء والتشغيل لمحطات المعالجة للصفا الصناعية بإنتهاء العام الحالي تيسيراً على المستثمرين ولتلبية إحتياج تلك المناطق الصناعية لمحطات المعالجة .
فيما أوضح "محافظ القليوبية" أهمية الالتزام بالجداول الزمنية، وتكثيف الأعمال بشكل متكامل، لتدخل تلك المحطة حيز الخدمة بكامل طاقتها في أوقاتها المحددة لخدمة المواطنين والمستثمرين،
مؤكدا على أهمية المتابعة الدورية لمراحل تنفيذ أعمال المشروعات ورصد المعوقات إن وجدت أولاً بأول للعمل على تذليلها بشكل عاجل .

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