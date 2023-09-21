عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالتعاون مع بنك CIB.. "العمل" تعقد ملتقى توظيف لذوي الهمم الثلاثاء المقبل

وزير العمل
وزير العمل

أعلنت وزارة العمل ، بالتعاون مع بنك CIB ، عن دعوة للشباب من الجنسين من ذوى الهمم للمشاركة فى ملتقى التوظيف الأول ، لذوي الهمم بجميع محافظات مصر لاستكشاف فرص عمل مختلفة في عالم الخدمات المصرفية والمالية ، وذلك تحت رعاية الوزارة ،وعدد من الوزارات والجهات، وذلك بفندق Four Seasons Cairo at the First Residence ، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 سبتمبر 2023 ، من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً ، يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات  وزير العمل حسن شحاتة بالتعاون مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ  تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج ذوى الهمم فى سوق العمل من خلال توفير فرص عمل مناسبة لهم ، وكذلك فرص تدريب تؤهلهم للحصول على تلك الفرص .

وأوضحت الوزارة  ، أن الملتقى يأتي تماشياً مع توجهات البنك المركزي، وإيماناً من بنك  CIB  بأن التنوع والاختلاف أساس الابتكار وأن الشمولية هي مصدر قوة ، وان العمل في CIB خطوة نحو تأسيس مسيرة مهنية مميزة، وتعزيز مؤهلات ومهارات وخبرات جميع الموظفين التزامًا منه بالمساهمة في نجاح مسيرتهم المهنية، لذلك يقوم البنك بتطبيق أفضل طرق التوظيف للحصول على أفضل المرشحين، وبعد انضمامهم  للبنك تحرص على تعزيز مواهبهم الفريدة لتوفير مسيرة مهنية بما يتناسب مع مهارات كل منهم ... وكذلك حددت الوزارة انه يمكن للراغبين فى التسجيل للحصول على الفرص المتاحة من خلال الرابط التالى : https://cib.eg/15d

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

تدخل لفسخه.. ميدو يكشف تفاصيل عقد كارثي بين الزمالك وزد

تحذير عاجل من العالم الهولندي بشأن زلزال ضخم قادم.. فيديو

مفاجآت قوية | تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

ترشيحاتنا

مصر ترحب بجهود السعودية وعُمان لدعم التوصل إلى حل مستدام للأزمة اليمنية

وضع قبر قائد فاجنر تحت الحراسة المشددة على مدار الساعة.. ماذا يحدث؟

أب يستغيث: ابني محتاج زراعة كبد وكلى قبل 3 أسابيع

الزمالك يهاجم بيراميدز بـ " ايشو و منس ونيمار"

اشترِ الآن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم لراغبي البناء

حاول إخراج الجنين على طريقة فيديوهات يوتيوب| وفاة سيدة على يد زوجها أثناء ولادتها بالمنزل.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان طويل.. مي حلمي تستعرض جمالها داخل السيارة | شاهد

فستان تايجر.. رانيا يوسف تثير الجدل بظهورها الأخير

علا غانم تستعرض جمالها بلوك جديد

طبيبة بيطرية تكشف سر البقرة المبروكة

فيديو

محمد بن سلمان: تقدمنا لن يتوقف وسنكون من أقوى اقتصادات العالم

فتح المدارس أول يوم لطلاب هذه الصفوف | قرار عاجل من التعليم ..فيديو

زوجة لاعب أهلاوي.. تعرف على سلمى الجابري ملكة جمال مصر/ فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل قرار البنك المركزي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ