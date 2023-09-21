بالتعاون مع بنك CIB.. "العمل" تعقد ملتقى توظيف لذوي الهمم الثلاثاء المقبل

أعلنت وزارة العمل ، بالتعاون مع بنك CIB ، عن دعوة للشباب من الجنسين من ذوى الهمم للمشاركة فى ملتقى التوظيف الأول ، لذوي الهمم بجميع محافظات مصر لاستكشاف فرص عمل مختلفة في عالم الخدمات المصرفية والمالية ، وذلك تحت رعاية الوزارة ،وعدد من الوزارات والجهات، وذلك بفندق Four Seasons Cairo at the First Residence ، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 سبتمبر 2023 ، من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً ، يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتعاون مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج ذوى الهمم فى سوق العمل من خلال توفير فرص عمل مناسبة لهم ، وكذلك فرص تدريب تؤهلهم للحصول على تلك الفرص .

وأوضحت الوزارة ، أن الملتقى يأتي تماشياً مع توجهات البنك المركزي، وإيماناً من بنك CIB بأن التنوع والاختلاف أساس الابتكار وأن الشمولية هي مصدر قوة ، وان العمل في CIB خطوة نحو تأسيس مسيرة مهنية مميزة، وتعزيز مؤهلات ومهارات وخبرات جميع الموظفين التزامًا منه بالمساهمة في نجاح مسيرتهم المهنية، لذلك يقوم البنك بتطبيق أفضل طرق التوظيف للحصول على أفضل المرشحين، وبعد انضمامهم للبنك تحرص على تعزيز مواهبهم الفريدة لتوفير مسيرة مهنية بما يتناسب مع مهارات كل منهم ... وكذلك حددت الوزارة انه يمكن للراغبين فى التسجيل للحصول على الفرص المتاحة من خلال الرابط التالى : https://cib.eg/15d