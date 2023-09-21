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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

ميرال الهريدي: الوطنية للانتخابات تدير الاستحقاق الدستوري بنزاهة وحيادية

ميرال جلال الهريدى،
ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن

رحبت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بنجاح المؤتمر الأول للهيئة الوطنية للانتخابات، والذي عُقد للكشف عن الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفة أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن عقد مؤتمر صحفي يوم 25 سبتمبر للإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، يضفي مزيدا من الحراك على المشهد في الشارع السياسي المصري.

وقالت الهريدى، في بيان اليوم، إن الهيئة الوطنية للانتخابات، تتسم بالنزاهة التامة، والحيادية في سير الاستحقاق الدستوري، فهي لا يعنيها سوى سلامة الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وستضمن لهم جميعا التعبير عن أفكارهم وبرامجهم.

وتابعت: دائما ترتبط نزاهة الانتخابات بالنسبة للمصريين بوجود إشراف قضائي عليها، لاسيما في ظل سعى الأحزاب والقوى السياسية نحو المشاركة والتفاعل مع أهم استحقاق دستوري تشهده الدولة المصرية.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن ما أعلنته الهيئة في مؤتمرها بالأمس، يؤكد على ضرورة الالتزام بالقواعد والمعايير والابتعاد عن الأخبار الكاذبة والشائعات، ومن ناحية أخرى فقد حرصت الهيئة على التأكيد على تيسير المتابعة لكافة وسائل الإعلام والمجتمع المدني المحلي والإقليمي والدولي، وذلك بعد استيفاء إجراءات القيد.

وثمنت عضو مجلس النواب، جهود الهيئة الوطنية للانتخابات، والمشاركين في الحوار الوطني، وكل الجهود الوطنية المخلصة التي تسعى لتقديم صورة مشرفة لمصر في هذا السباق الانتخابي، معبرة عن أهمية توفير كافة سبل الدعم والمساندة، كونه التزام قانونى على كل مؤسسات الدولة بمساعدة الهيئة في أداء هذه المهمة، مضيفة أن الهيئة حريصة على وضع الإجراءات التيسيرية اللازمة لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، وتوسيع نطاق المشاركة.

وأعربت الهريدي عن كامل دعمها وتأييدها لتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، والتي حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على أخذها بعين الاعتبار إذ حرصت على تأكيد تقديرها لبيان الحوار الوطني الصادر في هذا الصدد.

الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية النزاهة التامة الحيادية المرشحين

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