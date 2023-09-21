"كتبت عن مرفأ بيروت".. روائي لبناني: على كل أديب التفاعل مع أي مأساة إنسانية

أكد الروائي اللبناني فادي عاكوم، أنه على كل كاتب وأديب أن يتفاعل مع أي أزمة أو كارثة تحدث في العالم ويكتب عنها .

وقال فادي عاكوم في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" الكتابة الأدبية والإبداعية يسيطر عليها العقل في بعض الأوقات".

وأضاف فادي عاكوم:" الأدب له دور كبير في تصوير المعاناة الإنسانية عبر التاريخ".

وتابع فادي عاكوم:" عدد كبير من الادباء والكتاب العالميين تعاطوا مع الكوارث الطبيعية ومنهم من تنبء بحدوث الكوارث، ومنهم الذي كتب عن الكارثة بعد حدوثها".

واكمل فادي عاكوم:" كتبت مجموعة قصصية بعد انفجار مرفأ بيروت وتناولت الوضع الإنساني للضحايا الذين ماتوا أو الضحايا الأحياء، وغيرها من الجوانب".