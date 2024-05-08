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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يستقبل نظيره الأردني بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار ونظيرة الأردني

استقبل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مكرم القيسي وزير السياحة والآثار بدولة الأردن، وذلك خلال زيارته الرسمية الحالية لمصر.

وقد شارك في حضور اللقاء يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وقد استهل أحمد عيسى اللقاء بالترحيب بالوزير الأردني في بلده الثاني مصر، مثمناً على عمق العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط بين البلدين في جميع المجالات ومنها مجال السياحة والآثار.

واستعرض الوزير، خلال حديثه، المنتجات السياحية الأربعة التي تركز عليها الوزارة حالياً نظراً لتمتع المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية كبيرة بها، مشيراً إلى أن التركيز على التسويق لهذه المنتجات قد ساهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات صناعة السياحة في مصر.

وأوضح أن هذه المنتجات يسافر من أجلها حوالي 800 مليون سائح عالمياً، لافتاً إلى أن هذه المنتجات هي السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.  

كما تحدث الوزير عن مشروع "إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة" الذي توليه الدولة المصرية ممثلة في وزارتي السياحة والآثار والتنمية المحلية وعدد من الجهات المعنية اهتماماً كبيراً.

وأشار إلى ما يتم من جهود لتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة بالنقاط الواقعة على المسار للتأكد من جاهزيتها للتشغيل واستقبال الزائرين.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تشغيل رحلات نيلية طويلة بين القاهرة وأسوان وخاصة رحلات تمر بمحافظات الصعيد المنيا وأسيوط وسوهاج وهو ما سيعمل على خلق تجربة سياحية جديدة لزيارة نقاط المسار الموجودة بهذه المحافظات.

واستعرض الوزير بإيجاز المقومات السياحية والأثرية لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد Cairo City Break والذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته مما سيعمل على زيادة عدد الليالي السياحية بها.

ومن جانبه، استعرض الوزير الأردني، المقومات السياحية المختلفة للأردن وخاصة في منتج السياحة الدينية سواء للحج الإسلامي أو المسيحي. كما تحدث عن المناطق الثرية الموجودة بها والتي تتميز بمقومات سياحة الاستشفاء.

وقد تطرق اللقاء لمناقشة مقترح للتعاون وعمل منتج سياحي إقليمي لزيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة في كل من مصر والأردن، وكذلك الإعداد لمنتج متكامل يجمع بين السياحة الاستشفائية والسياحة الثقافية بين البلدين من خلال تنظيم برامج سياحية مشتركة بينهم، والتعاون المسترك للترويج لهم بصورة أكبر.

كما تم بحث سبل التعاون المشترك في مجال التدريب والعمل الأثري وملف مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

كما تم الاتفاق على دراسة مقترح تنفيذ أوبرا مصرية أردنية مشتركة تجمع بين الحضارة المصرية القديمة والنبطية، ويتم تصويرها في بعض الأماكن الأثرية بالبلدين، وأن يتم تنظيم حفلات دورية لها بهما.

وعقب هذا اللقاء، شارك، السيد أحمد عيسى، في الاجتماع التحضيري الوزاري للجنة العليا المُشتركة المصرية الأردنية، في دورتها الثانية والثلاثين، والتي تُعقد اجتماعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 7-9 مايو الجاري، وذلك في ضوء العلاقات المصرية الأردنية المُشتركة والتاريخية، والحرص على دعم وتنمية علاقات التعاون في كافة المجالات، حيث يُعد الاجتماع تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة غدًا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية.

وقد ترأس الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسيد يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلو الوزارات والجهات المعنية ونظرائهم من الجانب الأردني.

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