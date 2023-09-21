يكتبلي نص ثروته.. طلب علني من مصطفى قمر في أزمته مع طارق الشناوى..فيديو

علق الفنان مصطفى قمر على مشكلته مع الناقد الفنى طارق الشناوى قائلا:" مفروض يكتبلى نص ثروته، لأنه ظهر فى التلفزيون بعد المشكلة قد اللى ظهره خلال حياته".

وأضاف مصطفى قمر، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج “آخر النهار” المذاع عبر قناة "النهار" الناقد الفنى يكون له وجهة نظر فى أى عمل ولكنه لا يقدم “سر الخلطة”، وإلا كان الصناع قبل أى عمل لجأوا للنقاد الفنيين، معقبا:" رأى النقاد مجرد وجهة نظر".

وأوضح مصطفى قمر، اساس مشكلته مع طارق الشناوى أنه لم ينتقد الفيلم فى حد ذاته وانما انتقد المشاركين فيه، معقبا:" مع كلامه نحفر قبر جماعي وندفن نفسنا فيه".

طارق الشناوي

وكان علق الناقد الفني طارق الشناوي، على أزمته مع الفنان مصطفى قمر، بعد انتقاده لفيلم أولاد حريم كريم وهجوم مصطفى قمر عليه قائلا:"أدليت بتصريحات تليفزيونية عن العديد من الأفلام، وكان أغلبها انتقادا سلبيا ونقابة الصحفيين عندما قامت بدعمي يعني أنها تقف مع حرية التعبير وأن السخرية أداة من أدوات التعبير".