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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هل تفتعل زينة المشاكل داخل اللوكيشن؟.. خالد يوسف يجيب

زينة وخالد يوسف
زينة وخالد يوسف

أكد المخرج خالد يوسف أنه سعيد بالتعاون مع زينة مرة أخرى فى فيلمه الجديد الاسكندراني، وذلك بعد تجربته معها فى فيلم كارما عام 2018.

وأضاف يوسف خلال حواره ببرنامج ArabWood أنه يحب العمل مع الفنانة زينة ويعتبرها من الفنانات اللاتي يجتهدن فى عملهن، مشيرا إلى ان زينة تجتهد كثيرا فى عملها ومن أكثر الفنانات تركيزا لذلك سعيد جدا بالتعاون معها فى الاسكندراني.

وعن حقيقة افتعال زينة مشاكل داخل اللوكيشن أكد خالد يوسف أن هذا الكلام غير حقيقي، مشيرا إلى أن زينة داخل اللوكيشن تكون أشد تركيزا على الشخصية التى تقدمها لذلك فهو سعيد بالتعاون معها.
 

فيلم الاسكندراني 

قال المخرج خالد يوسف، إنه سعيد بتقديم فيلم الإسكندراني، من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة ويعتبر نفسه محظوظا بتقديم هذا العمل، مشيرا إلى أنه كان يتمنى تقديم أي عمل من كتابته سواء للسينما أو التلفزيون. 

وأكد يوسف، أن أحمد العوضي بطل فيلمه الجديد الإسكندراني، سيكون بمثابة ميلاد نجم جديد، مشيرا إلى أنه حقق نجاحا كبيرا قبل وبعد تعاونه مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز. 

وعن وجود مشاهد أو قصص مثيرة للجدل في فيلمه الجديد، قال المخرج الشهير:"كلمة إثارة الجدل مرتبطة بوجود اسم خالد يوسف". 

وعن تجربة مسلسل سره الباتع، قال المخرج خالد يوسف:" الدراما التلفزيونية تحتاج مجهودا كبيرا وقلت مش هرجع لها إلا بمواصفات معينة مش قبلها بـ 6 شهور.. المسلسل اللي فات عملناه على عجالة واتضايقت اني عملته بسرعة وأتمنى لما آجي اعمل دراما هاخد وقتي".

خالد يوسف الإسكندراني زينة المخرج خالد يوسف

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