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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم برج الثور الجمعة 22 سبتمبر 2023.. لا تعاند

برج الثور
برج الثور

برج الثور من الأبراج الترابية، والتي تتميز بالجدية الشديدة، طموح ومهتم بالتفاصيل، رومانسي وحالم، عنيد بشكل كبير، لديه ثقة كبيرة بالنفس، معتد بذاته لأبعد الحدود.

شخصية برج الثور معقدة قليلاً على الجانب الإنساني، فلا يُحسن فهمها بشكل كبير نتيجة لوضوحها المباشر، والتنافسية الشديدة مع النفس والأخرين، ذكي وحاد الملاحظة ويسعى لاثبات ذاته بكافة السبل، لبق الحديث قادر على التفاوض بمرونة عالية للوصول للمطلوب

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى


تشهد تراجع بسيط عن مسعاك في تلك الفترة، ليس لعلة بك، ولكن استمر في مسارك، ستتغير الأحوال بمرور الوقت، وحاول عدم الالتفات الى الأخرين حتى لا تتشتت

برج الثور اليوم على الصعيد العاطفى


عنادك مع نفسك ومع احوالك يدفعك بشكل غير مقصود بالتقصير مع شريكك، حاول بقدر الامكان ان تخصص وقتاً للأسرة والعائلة ولشريكك، حتى لا تتحول حياتك لنظام رتيب ممل.

برج الثور على الصعيد الصحى
بعض التمارين الذهنية الترفيهية في ذلك الوقت ستحسن من نشاطاتك في الفترة المقبلة، التمارين العقلية فيها فوائد كثيرة وبخاصة مع العائلة والاصدقاء

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:


مرحلة مستقرة نسيباً يمر بها الثور، تمكنه من اعادة رسم طريقه نحو المستقبل بطرق اكثر واقعية وعقلانية، بل وستاعده في تعزيز الروابط الأجتماعية وستحسن من تفاعله مع الأخرين، الأمر الذي ينبئ بمستقبل بخطوط مغاييرة لما خططه الثور من قبل، ولكن بشكل اكثر مرونة وقابلية للتطبيق لتحقيق احلامه بشكل يتناسب مع قدر مجهود. 

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